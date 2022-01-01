نادي الأسير: 200 معتقل في جنين منذ مطلع العام الجاري

رام الله/سما/

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري نحو (200) مواطن من محافظة جنين، نصفهم في شهر آذار/ مارس المنصرم.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم السبت، إن عمليات الاعتقال تركزت في عدد من البلدات، إضافة إلى مخيم جنين، وتراوحت أعمار المعتقلين ما بين (18-35 عاما)، كما أن نسبة كبيرة منهم تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار السنوات الماضية.

وأصدرت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري، حكما بالسجن المؤبد، وغرامة بقيمة 3 ملايين شيقل، بحق الأسير محمد مروح كبها.

وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت جنين، ارتفاعا ملحوظا في نسبة الاعتقالات، إلا أنها تصاعدت منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي مقارنة مع فترات سابقة.

من الجدير ذكره أن عدد معتقلي محافظة جنين القابعين حاليا في معتقلات الاحتلال يبلغ نحو 500 معتقل، بينهم ثلاثة معتقلات ونحو 10 أطفال، من بينهم 35 معتقلا إداريا، و75 يقضون أحكاما بالمؤبد، و175 يصنفون من ضمن المعتقلين الذين يواجهون أحكاما عالية.