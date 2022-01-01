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مسيرة في جامعة بيرزيت تنديدا بجريمة الاحتلال في مخيم جنين

السبت 09 أبريل 2022 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شارك مئات الطلبة في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، في مسيرة ووقفة منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأدت إلى استشهاد شاب وإصابة 14 آخرين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباحا عن إصابة شاب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، لتعلن لاحقا عن استشهاده فور وصوله مستشفى جنين الحكومي، فيما أكد مراسلنا أن الشاب الذي ارتقى في المخيم هو أحمد السعدي (21 عاما).

كما حاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية تل أبيب رعد فتحي حازم في مخيم جنين، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت والده وأبناءه الثلاثة، لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، ولكنهم رفضوا ذلك.

#جامعة بيرزيت #مخيم جنين #جنين #الاحتلال

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