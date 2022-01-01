مراسل عسكري اسرائيلي يروي تفاصيل مرعبة خلال اقتحام الجيش مخيم جنين

القدس المحتلة / سما /

روى المراسل العسكري الإسرائيلي أور هلير، تفاصيل مرعبة عاشها داخل آلية عسكرية إسرائيلية شاركت في اقتحام مخيم جنين صباح اليوم السبت.

وقال هلير: "كنت داخل إحدى مركبات الجيش التي دخلت جنين الساعة العاشرة صباحاً ولم أصدق أن أكثر من 1000 شاب يلقون الحجارة والحارقات ويهتفون ضدنا؛ وأن أحد الفتيه ضرب باب الجيب العسكري، وقال: افتح. افتح وبيده حجر !!!

وأضاف: "غريب جداً هذا الجيل لا يخاف أبداً رغم إصابة سبعة منهم بالرصاص الحي، وكثرة الجنود أكثر من 50 دورية وجرافة دخلنا ولم نُرعب هؤلاء؟!.