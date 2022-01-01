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"الشعبيّة" تحذّر من تصعيد الاحتلال عدوانه ضد الفلسطينيين

السبت 09 أبريل 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبيّة" تحذّر من تصعيد الاحتلال عدوانه ضد الفلسطينيين



غزة / سما /

اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين استمرارًا في تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على شعبنا وإمعانًا في سياساته القائمة على القتل وتدمير البيوت ونهب الأراضي في سياق تكريس مشروعه الاستعماري العنصري الاجلائي، الأمر الذي يتطلّب مواجهته ووحدة الموقف الفلسطيني بالاستناد إلى حاضنة شعبيّة عربيّة لمواجهة ذلك.

وأكَّدت الجبهة في تصريح صحفي لها، أنّ تصاعد العدوان والذي لن يكون آخره على مخيّم جنين يستدعي تطوير وتوسيع المقاومة بكافة أشكالها.

وشددت على أهمية تعزيز الوحدة الميدانيّة كضرورةٍ لا غنى عنها في هذه اللحظة من أجل التصدّي للاعتداءات الصهيونيّة ومواجهة المستوطنين الفاشيين. ودعت إلى حماية الأراضي والحقوق، وتأكيد على الرسالة النقيضة للإدانات المدانة التي صدرت عن بعض الأوساط الفلسطينيّة والعربيّة الرسميّة بشأن العمليات البطوليّة الأخيرة وآخرها عملية "تل أبيب".

وختمت الجبهة بتوجيه التحيّة لشهيد جنين أحمد السعدي وتمنياتها الشفاء للجرحى الذين أصيبوا أثناء تصديهم البطولي للعدوان على مخيم جنين الصمود.  

كما توجهت بتحيّة الإكبار لأهلنا في المخيم الذين يقدمون يوميًا الوجه الناصع لشعبنا في مقاومة الاحتلال ويصفعون بصمودهم وجه أولئك المتخاذلين والمستسلمين الذين يروّجون للتطبيع ويهادنون الاحتلال.

#الجبهة الشعبيّة #الاحتلال

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