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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد

السبت 09 أبريل 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمني الوطني في غزة اليوم السبت 2022، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.

وأفادت الهيئة، بأن أولوية السفر ستكون للحافلة الأولى + الثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/17)، والمتأخرون من الكشف السابق رقم (16)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (15).

ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وحول إجراءات فحص كورونا للمسافرين قالت: "إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر".

وأشارت إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 4/10: فحص الحافلات (2-4).

- الإثنين 4/11: فحص الحافلات (5-7).

- الثلاثاء 4/12: فحص الحافلات (8-10).

وطالبت، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

للاطلاع على أسماء المسافرين من الكشف الجديد رقم (2022/17) اضغط هنا

للاطلاع على أسماء المسافرين من كشف الجوازات المصرية رقم (15) اضغط هنا

#معبر رفح #السفر

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