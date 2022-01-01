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فصائل المقاومة: العمليات البطولية المتصاعدة تؤكد تمسك شعبنا بخيار المقاومة

السبت 09 أبريل 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة: العمليات البطولية المتصاعدة تؤكد تمسك شعبنا بخيار المقاومة



غزة / سما /

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم السبت ، ان العمليات البطولية المتصاعدة في الضفة والقدس والداخل المحتل والتصدي البطولي من أهلنا في جنين التي تمثل معركتهم معركة الكل الفلسطيني تؤكد تمسك شعبنا بخيار المقاومة ورفضه بقاء الاحتلال على أرضه.

وزقت فصائل المقاومة الشهيد أحمد السعدي الذي ارتقى مجاهداً صنديداً مقداماً بعد الاشتباك مع الاحتلال في مخيم جنين، ونسأل الله الشفاء التام للجرحى والمصابين الميامين، ونؤكد أن دماء الشهداء ستبقى وقوداً للمعركة والانتفاضة المتواصلة وستزيد من ثورة شعبنا وبطولاته في التصدي للاحتلال الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائمه بحق شعبنا.

وبينت الفصائل ان المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها هي حق مشروع لشعبنا الفلسطيني كفلته له كافة القرارات والقوانين الدولية.

واعتبر ان إدانة بعض الأنظمة العربية والإسلامية للعمليات البطولية عمل مدان ومرفوض وتساوق فاضح مع سياسة الاحتلال في تجريم وشيطنة شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

#فصائل المقاومة #المقاومة

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