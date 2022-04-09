فيديو.. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد احمد السعدي في جنين

جنين / سما /

شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الشاب أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم.

واستشهد السعدي إثر اصابته برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين صباحا بتعزيزات عسكرية اقتحمت وشنت حملة مداهمات واسعة لعشرات المنازل ما أدى لاشتباكات مع المقاومين.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 13 بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، إحداها لشابة تبلغ من العمر 19 عاما، أدخلتا لغرف العمليات، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في المخيم، ونقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، لتلقى العلاج.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية تل أبيب رعد فتحي حازم في مخيم جنين، وطالبتهم بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت والده وأبناءه الثلاثة، لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، ولكنهم رفضوا ذلك.