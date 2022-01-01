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الاحتلال يعتقل صيادين في بحر رفح جنوب القطاع

السبت 09 أبريل 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل صيادين في بحر رفح جنوب القطاع



غزة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم صيادين اثنين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين ان الصيادين أحمد الفصيح ومحمد السيلاوي معتقلين لدى سلطات الاحتلال وقاربهما مصادر في ميناء أسدود

وأفاد شهود عيان في وقت سابق بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الزوارق الحربية بعرض بحر رفح، احتجزت مركب على متنه صيادين اثنين في بحر رفح، واعتقلتهما، والاتصال بهما مقطوع حتى اللحظة.

وكانت قوات الاحتلال، أطلقت أمس، الرصاص صوب مراكب الصيادين واحتجزت أربعة منهم، واستولت على مركبين قبالة شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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