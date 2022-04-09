شهاب : استمرار العدوان في جنين سيفجر الأوضاع وسيفتح كافة ساحات المواجهة

غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم السبت 9/4/2022 ، إن ما يجرى في جنين هو عدوان "إسرائيلي" في محاولة لترميم صورته والخروج من أثر الصدمة التي أصابته خلال وبعد عمليات المقاومة النوعية التي كشفت عجزه وفشله.

وقال شهاب في تصريحات له اليوم : "إن العدوان على جنين سيفشل وغرور القوة لن يحقق للعدو صورة النصر ولن يجلب الأمن لمستوطنيه لأن شعبنا ومقاومتنا أقوى عزيمة واصلب إرادة ، مشيراً إلى أنه ومهما بلغ حجم الإرهاب الصهيوني فإننا لن نستسلم أمامه وسنظل نواجهه بكل ثبات وبساله" .

وحذر القيادي شهاب العدو من استمرار عدوانه في جنين كونها ستفجر الأوضاع رأساً على عقب وستفتح ساحات المواجهة .

وبين أن مقاتلي سرايا القدس في جنين يخوضون مواجهات ويتصدون للعدو منذ الصباح ، معتبراً أن شعبنا موحد ومقاومتنا كلها تقف مع المقاتلين في جنين ولن تسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا

ويشار إلى أن اشتباكات عنيفة تدور منذ صباح اليوم بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين في محاولة لاعتقال والد وعائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "تل أبيب" .