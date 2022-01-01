الجهاد الاسلامي :استمرار العدوان لن يجلب للاحتلال الأمن والمقاومة ستكون صفاً واحداً في الدفاع عن الأرض

غزة/سما/

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، على وحدة الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه المقاومة في إسناد جنين والتصدي للاحتلال الغاشم، الذي يحاول تصدير أزماته الداخلية والخروج من حالة الصدمة التي شكلتها عمليات المقاومة في عمق مستوطناته.

ووجه سلمي في تصريح صحفي، التحية لمقاتلي كتيبة جنين الأبطال الذين واجهوا جيش العدو وتمكنوا من صد وإفشال محاولة اقتحامه لمخيم جنين صباح اليوم، وارتقى المجاهد أحمد السعدي أحد مقاتلي سرايا القدس وقادتها شهيداً أثناء قيامه بواجبه الجهادي والشرعي في قتال العدو.

وحذر العدو من أن استمرار العدوان لن يجلب له الأمن وأن المقاومة بكل تشكيلاتها ستكون صفاً واحداً في الدفاع عن هذه الأرض المباركة، ولن تسمح للعدو بأن يستفرد بأبناء شعبنا.