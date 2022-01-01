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الجيش ينسحب..

بالصور.. شهيد من كتيبة جنين و 13 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين ومخيمها..

السبت 09 أبريل 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. شهيد من كتيبة جنين و 13 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين ومخيمها..



جنين / سما /

أعلنت كتيبة جنين ، اليوم السبت، عن استشهاد القائد أحمد السعدي من كتيبة جنين ، خلال الاشتباكات الدائرة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين المقتحمة لمنزل منفذ عملية "تل ابيب" رعد حازم.

وأفادت وزارة الصحة بوصول الشاب إلى مستشفى جنين الحكومية، مصاباً برصاصة بالرأس والصدر، إضافة لإصابة 13 مواطنين آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال، أطراف مخيم جنين من جهات عدة، فيما هناك انتشار كبير لقناصة الاحتلال في المخيم.

ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال تحاصر منزل منفذ عملية تل أبيب، الشهيد رعد حازم.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من عملية إطلاق نار نفذها، الشاب رعد فتحي حازم، من مخيم جنين، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر في تل أبيب.

وأفادت مصادر عبرية ، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن بدء عملية عسكرية في محيط مدينة جنين وداخل مخيمها وقرية برقين

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية برقين غرب مدينة جنين.

 

#شهيد #كتيبة جنين
أحمد السعدي
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