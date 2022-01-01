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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 09 أبريل 2022 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

كما عنونت الصحف تأكيد الرئيس محمود عباس أن قتل المدنيين الفلسطينيين والاسرائيليين لا يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع، إضافة لتأدية 80 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال المشددة.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الرئيس: قتل المدنيين الفلسطينيين لا يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع

_ 80 ألفًا يصلون الجمعة الأولى من رمضان بـ "الأقصى" رغم إجراءات الاحتلال المشددة

_ الرئيس يصادق على قانون موازنة 2022

_ منظمتان تابعتان للوبي الاسرائيلي تطالبان بفصل مذيع من عمله لتضامنه مع فلسطين

_ القواسمي: الأمن لا يتحقق إلا بالسلام المبني على أساس العدل

_ عشرات الإصابات بالضفة والاحتلال يواصل التصعيد في القدس ويغلق حاجز الجلمة

_ 74 عاما على مجزرة دير ياسين واستشهاد القائد عبد القادر الحسيني

_ "فاو": أسعار المواد الغذائية بالعالم في أعلى مستوياتها

_ وقفة في إذنا إسنادًا للأسير العواودة

_ بينيت ولبيد: احتمال استمرار ولاية الحكومة ضئيل والانتخابات المبكرة أكيدة

"الأيام":

_ مواجهات وإصابات خلال مسيرات الجمعة.. أهالي كفر مالك يتصدون لاعتداء استيطاني

_ مصادر: بينيت ولابيد لا يتوقعان استمرار حكومتهما والانتخابات المبكرة أكيدة

_ اعتقال شاب من وادي عارة بزعم محاولة تهريب سلاح قرب طولكرم

_ إصابتان و3 معتقلين خلال اعتداءات الاحتلال على المواطنين في باب العامود

_ أكثر من 80 ألفا أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

_ 50 قتيلا بقصف صاروخي استهدف محطة للقطارات في شرق أوكرانيا وموسكو تنفي مسؤوليتها

القدس:

_ الرئيس: قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤدي لمزيد من التدهور

_80 ألفاً أدوا صلاة الجمعة الأولى من "رمضان" في الأقصى

_ إصابة 11 مواطنا برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

_ الرئيس يصادق على قانون موازنة العام 2022

_ بينيت ولابيد: الانتخابات المبكرة أكيدة واحتمال استمرار الحكومة ضئيل

_ تواصل حملة "فينا خير " المقدسية لمساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة

_ مقتل 50 مدنيا بقصف صاروخي استهدف محطة قطارات في شرق أوكرانيا

#الصحف الفلسطينية

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