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إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 09 أبريل 2022 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (3 _ 8 إبريل 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8448 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7824.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8302 مواطنين و195 أجنبياً، و51 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 7663 مواطناً، و84 أجنبياً، و70 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سبع وفيات.

#معبر بيت حانون

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