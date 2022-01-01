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بعد إغلاق مداخل القرية

الاحتلال يقتحم عربونة ومنزل عائلة الشهيد رعد منفذ عملية "تل أبيب" وهذا ما طلبته المخابرات من والده..

السبت 09 أبريل 2022 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم عربونة ومنزل عائلة الشهيد رعد منفذ عملية "تل أبيب" وهذا ما طلبته المخابرات من والده..



جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال صباح السبت 9 ابريل 2022، قرية عربونة شرق جنين وحاصرت وداهمت منزل منفذ عملية تل أبيب الشهيد رعد فتحي زيدان.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية واقتحمت منزل أسرة رعد، الذي أخلته منذ وقوع العملية.

وأغلق الاحتلال مداخل القرية الحدودية والجدارية ونصب فرق القناصة على المنازل التي احتلها، وشوهد جرافة برفقة الجيش.

وكانت مخابرات الاحتلال أجرت الليلة الماضية اتصالا ثانيا مع والد الشهيد رعد وطالبته مرة أخرى بتسليم نفسه فورا في معسكر سالم غرب جنين، لكنه رفض وأبلغهم أنه موجود في المخيم وإذا أرادوه فليأتوا إليه في منزله.

ومساء الخميس، نفذ الشهيد رعد زيدان ابن مخيم جنين عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.

#جنين #رعد حازم #رعد فتحي زيدان #عربونة

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