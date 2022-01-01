  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

5 جرحى إثر جريمة إطلاق نار في رهط بالداخل المحتل

السبت 09 أبريل 2022 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 جرحى إثر جريمة إطلاق نار في رهط بالداخل المحتل



النقب / سما /

 أصيب 5 من فلسطينيي الداخل، قبيل منتصف الليل، جراء إطلاق النار على مقهى في مدينة رهط بالنقب المحتل.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذا الحدث يأتي بعد يومين فقط من إطلاق النار على مقهى آخر.

ووفقًا للموقع، فإن حالة اثنين من الجرحى وصفت بشديدة الخطورة، وأن باقي الحالات متوسطة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

ووصلت قوة من الشرطة الإسرائيلية للمكان، حيث تعرضت للرشق بالحجارة.

ويدور الحديث عن أن إطلاق النار اتجاه المقاهي يعود لأسباب تتعلق بتشغيل فتيات حتى ساعات متأخرة من المساء في تلك المقاهي لخدمة الزبائن.

وفي سياق متصل، تعرض شاب فلسطيني من سكان الداخل للطعن في الجليل من قبل مجهول، ووصفت حالته بالخطيرة. 

#رهط #النقب #الداخل المحتل

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: هكذا وصل الشهيد رعد حازم إلى تل أبيب

تحذيرات أمنية من إلغاء "التسهيلات" ..و"اسرائيل" تنقل رسائل للرئيس عباس عبر واشنطن

تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد "رعد" منفذ عملية "ديزنغوف"

مسؤول فلسطيني يعلق على تلقي السلطة عرضا من ادارة بايدن لعقد لقاء مع الاسرائيليين في واشنطن

اعلام اسرائيلي ينشر فيديو جديد للشهيد رعد أثناء تجوله بتل أبيب قبل العملية

الغارديان: هكذا يستعمل الفلسطينيون وسائل التواصل لكشف عملاء "إسرائيل" المستعربين

منفذ عملية تل أبيب يمنع نتنياهو من الحركة: تفاصيل 9 ساعات من المطاردة

الأخبار الرئيسية

رعد

الاحتلال يقتحم عربونة ومنزل عائلة الشهيد رعد منفذ عملية "تل أبيب" وهذا ما طلبته المخابرات من والده..

تقرير : اسرائيل تخطط لضرب غرفة العمليات المشتركة بين سرايا القدس وكتائب الاقصى بمخيم جنين

y;

الاحتلال يهدد بعملية أمنية في جنين.. والمقاومة بغزة: سندخل على خط المواجهة

jg

تحذيرات أمنية من إلغاء "التسهيلات" ..و"اسرائيل" تنقل رسائل للرئيس عباس عبر واشنطن

888

من هو الشهيد رعد حازم.."سايبر" جنين ومنفذ عملية ديزنغوف ؟

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم