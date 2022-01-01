5 جرحى إثر جريمة إطلاق نار في رهط بالداخل المحتل

النقب / سما /

أصيب 5 من فلسطينيي الداخل، قبيل منتصف الليل، جراء إطلاق النار على مقهى في مدينة رهط بالنقب المحتل.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذا الحدث يأتي بعد يومين فقط من إطلاق النار على مقهى آخر.

ووفقًا للموقع، فإن حالة اثنين من الجرحى وصفت بشديدة الخطورة، وأن باقي الحالات متوسطة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

ووصلت قوة من الشرطة الإسرائيلية للمكان، حيث تعرضت للرشق بالحجارة.

ويدور الحديث عن أن إطلاق النار اتجاه المقاهي يعود لأسباب تتعلق بتشغيل فتيات حتى ساعات متأخرة من المساء في تلك المقاهي لخدمة الزبائن.

وفي سياق متصل، تعرض شاب فلسطيني من سكان الداخل للطعن في الجليل من قبل مجهول، ووصفت حالته بالخطيرة.