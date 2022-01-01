  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تقرر رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون من داخل المملكة وخارجها

السبت 09 أبريل 2022 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تقرر رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون من داخل المملكة وخارجها



الرياض / وكالات /

أعلنت السعودية اليوم انها قررت رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة قولها إنه سيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

#السعودية حج عمرة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: هكذا وصل الشهيد رعد حازم إلى تل أبيب

تحذيرات أمنية من إلغاء "التسهيلات" ..و"اسرائيل" تنقل رسائل للرئيس عباس عبر واشنطن

تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد "رعد" منفذ عملية "ديزنغوف"

مسؤول فلسطيني يعلق على تلقي السلطة عرضا من ادارة بايدن لعقد لقاء مع الاسرائيليين في واشنطن

اعلام اسرائيلي ينشر فيديو جديد للشهيد رعد أثناء تجوله بتل أبيب قبل العملية

الغارديان: هكذا يستعمل الفلسطينيون وسائل التواصل لكشف عملاء "إسرائيل" المستعربين

منفذ عملية تل أبيب يمنع نتنياهو من الحركة: تفاصيل 9 ساعات من المطاردة

الأخبار الرئيسية

تقرير : اسرائيل تخطط لضرب غرفة العمليات المشتركة بين سرايا القدس وكتائب الاقصى بمخيم جنين

y;

الاحتلال يهدد بعملية أمنية في جنين.. والمقاومة بغزة: سندخل على خط المواجهة

jg

تحذيرات أمنية من إلغاء "التسهيلات" ..و"اسرائيل" تنقل رسائل للرئيس عباس عبر واشنطن

888

من هو الشهيد رعد حازم.."سايبر" جنين ومنفذ عملية ديزنغوف ؟

zzzzzzz

يديعوت: هكذا وصل الشهيد رعد حازم إلى تل أبيب

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم