  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتصالات بينهم تجري بـ6 لغات.. الدفاع الروسية تعلن محاصرة مئات من المرتزقة الأوروبيين في ماريوبول

السبت 09 أبريل 2022 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات بينهم تجري بـ6 لغات.. الدفاع الروسية تعلن محاصرة مئات من المرتزقة الأوروبيين في ماريوبول



موسكو/ وكالات/

أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف محاصرة مئات المرتزقة الأوروبيين في مدينة ماريوبول، وأن اتصالاتهم وأحاديثهم التي تعترضها الاستخبارات الروسية يديرونها بـ6 لغات.

وقال: "تظهر نتائج التجسس أنه بالإضافة إلى النازيين من كتيبة آزوف وفلول القوات الأوكرانية، هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب في مناطق مدينة ماريوبول".

وأضاف: "تجري الاتصالات بالإضافة إلى اللغتين الأوكرانية والروسية، بست لغات أخرى، معظمها أجنبية أوروبية".

وتابع: "المرتزقة الأجانب محاصرون في ماريوبول، وهم معتادون على قتل السلافيين مقابل الدولار، والاختباء وراء الدروع البشرية من المدنيين".

وقال: "من المؤكد أنهم ليسوا من المدافعين عما يسمى بالقيم الأوروبية، وهم محاصرون الآن في المدينة".

وشدد كوناشينكوف على أن "كييف رفضت سحب المسلحين من ماريوبول، ومع ذلك، سيتم تحرير المدينة دون قيد أو شرط من قبل قوات دونيتسك بتغطية روسية".

الأكثر قراءة اليوم

صور : استشهاد منفذ عملية تل ابيب خلال اشتباك مسلح في يافا

يديعوت: هكذا وصل الشهيد رعد حازم إلى تل أبيب

تحذيرات أمنية من إلغاء "التسهيلات" ..و"اسرائيل" تنقل رسائل للرئيس عباس عبر واشنطن

تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد "رعد" منفذ عملية "ديزنغوف"

أسعار صرف العملات

الغارديان: هكذا يستعمل الفلسطينيون وسائل التواصل لكشف عملاء "إسرائيل" المستعربين

منفذ عملية تل أبيب يمنع نتنياهو من الحركة: تفاصيل 9 ساعات من المطاردة

الأخبار الرئيسية

y;

الاحتلال يهدد بعملية أمنية في جنين.. والمقاومة بغزة: سندخل على خط المواجهة

jg

تحذيرات أمنية من إلغاء "التسهيلات" ..و"اسرائيل" تنقل رسائل للرئيس عباس عبر واشنطن

888

من هو الشهيد رعد حازم.."سايبر" جنين ومنفذ عملية ديزنغوف ؟

مسؤول فلسطيني يعلق على تلقي السلطة عرضا من ادارة بايدن لعقد لقاء مع الاسرائيليين في واشنطن

zzzzzzz

يديعوت: هكذا وصل الشهيد رعد حازم إلى تل أبيب

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم