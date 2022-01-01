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اتحاد المعلمين بالضفة يعلن تعليق الدوام طوال الأسبوع بعد الحصة الثالثة

السبت 09 أبريل 2022 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين بالضفة يعلن تعليق الدوام طوال الأسبوع بعد الحصة الثالثة



رام الله/سما/

أعلن اتحاد المعلمين، عن تعليق الدوام في المدارس الحكومية طيلة أيام الأسبوع بعد الحصة الثالثة، فيما يعلق دوام يوم الثلاثاء من الصباح.

وأعلن الاتحاد في بيان له مساء الجمعة، عن تعليق الدوام من السبت حتى الخميس بعد الحصة الثالثة، فيما يتم تعليق الدوام يوم الثلاثاء من الصباح مع توجه المعلمين لمدارسهم والمغادرة الساعة الحادية عشر صباحا.

وأوضح أن تعليق الدوام في الوزارة والمديريات الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا مع المغادرة، مع مراعاة الظروف الخاصة بمدارس القدس.

وأكد الاتحاد في بيانه على ضرورة إنجاح الامتحانات التجريبية للثانوية العامة من خلال التعاون مع الإدارات المدرسية.

وتأتي خطوات الاتحاد في ظل مطالبته وزارة التربية برفع طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وحل جميع الملفات العالقة ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة.

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