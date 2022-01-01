الاحتلال يهدد بعملية أمنية في جنين.. والمقاومة بغزة: سندخل على خط المواجهة

غزة/سما/

قال الكاتب في الشؤون العسكرية والسياسية أحمد عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إنّ "المقاومة في غزة أوصلت رسالةً للإسرائيليين بأن أي اجتياح لمخيم جنين خط أحمر".

وأضاف عبد الرحمن في تصريحٍ للميادين أنّ "المقاومة في غزة هددت في رسالتها بأنّه عند اجتياح جنين ستدخل غزة على خط المواجهة"، مشيراً إلى أنّ "رسالة المقاومة في غزة تم إيصالها لإسرائيل عبر وسطاء إقليميين".



ولفت عبد الرحمن إلى أنّ "لكتائب شهداء الأقصى في جنين ونابلس علاقات جيدة مع فصائل المقاومة في غزة، وخصوصاً مع سرايا القدس".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصدر في المؤسسة الأمنية والعسكرية أن "السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة التامة على شمالي الضفة".

وقالت المصادر لـ"القناة 12": "نحن نتحدث عن الفوضى وعن السلاح، وعن كميات كبيرة، ونحن نتحدث عن فقدان السيادة في جنين"، مضيفةً أنّه "ليس مستبعداً أن نرى عمليات إسرائيلية مكثفة شمال الضفة، أي في منطقة مخيم جنين".

وشهد مخيم جنين مسيرات صباح اليوم، بعد ساعاتٍ على استشهاد الشهيد رعد خازم، منفذ عملية تل أبيب"، وأكدت مصادر صحفية أنَّ هناك "تهديداتٍ واضحةً من الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اعتقالاتٍ داخل المخيم".

وأشارت المصادر أنَّ هناك "استنفاراً مدنياً وعسكرياً بين أبناء مخيم جنين، تحسّباً لأيِّ اعتداءٍ إسرائيليٍّ".

بدوره، أكّد الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، أنّ "تهديدات الإحتلال الإسرائيلي لجنين وسكانها لن تكسر إرادة شبابها الأحرار، مشدداً على أنّها "لن ترتد إلا عليه".

وتابع برهوم: "على أهلنا في كل مدن وقرى الضفة المنتفضة وشبابها الثائر ألاّ يسمحوا للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بجنين وسكانها، أو فرض أي معادلة عليهم، بل وجب عليهم المقاومة والنصرة ومواجهة الاحتلال مهما بلغت التضحيات".