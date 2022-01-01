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النخالة يهاتف والد الشهيد رعد حازم

الجمعة 08 أبريل 2022 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يهاتف والد الشهيد رعد حازم



دمشق/سما/

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، والد الشهيد رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة، وقدم له التهاني والمباركات بالشهادة والفعل المقاوم.

وقال القائد النخالة خلاله اتصاله بوالد الشهيد رعد: لقد جعل نجلكم وإخوانه من الشهداء الذين سبقوه في جنين وعرابة شهر رمضان هذا العام مختلفاً ومليئاً بالعزة والكرامة".



وأضاف: أبارك همتك وروحك العالية وأبارك لك هذا الشهيد الذي كان ليل أمس قمر فلسطين وروحها وروح القدس.. لقد وقفت دولة العدو أمس على رؤوس أصابعها لعشر ساعات بفعل مجاهد واحد فقط".

وأضاف القائد النخالة متحدثاً لوالد الشهيد رعد: كنت أنت بروحك وكلماتك أباً لكل الشهداء ونحن نصطف جميعًا لنبارك لك نجلك رعد الشهيد المبارك في الشهر المبارك..كلنا نفخر بكم اباً وأماً وعائلة فبارك الله لكم بهذا الشهيد المبارك وبكم ننتصر".

وأسفرت عملية "تل أبيب" التي نفذها الشهيد رعد عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 15 آخرين وصفت حالتهم بعضهم بالحرجة، فيما استمرت عملية ملاحقة المنفذ ساعات، إلى أن اشتبك مع قوات اليمام الصهيوني في مسجد بيافا المحتلة واستشهد خلال الاشتباك.

#زياد النخالة #الشهيد رعد حازم

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