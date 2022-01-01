حماس تعقب على تهديدات الاحتلال لجنين

غزة/سما/

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الجمعة، إن تهديدات الإحتلال الإسرائيلي لجنين وسكانها لن تكسر إرادة شبابها الأحرار ، ولن ترتد إلا عليه.

وأضاف برهوم في تصريح مقتضب، على أهلنا في كل مدن وقرى الضفة المنتفضة وشبابها الثائر ألا يسمحوا للإحتلال الإسرائيلي بالإستفراد بجنين وسكانها، أو فرض أي معادلة عليهم. كما قال.

وبدوره قال الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية أحمد عبد الرحمن "ان المقاومة في غزة أوصلت رسالة للإسرائيليين بأن أي اجتياح لمخيم جنين خط أحمر.

وأضاف أحمد عبد الرحمن للميادين: المقاومة في غزة هددت في رسالتها بأنه عند اجتياح جنين ستدخل غزة على خط المواجهة.

وتابع" رسالة المقاومة في غزة تم إيصالها إلى "إسرائيل" عبر وسطاء إقليميين



وكان قادة الاحتلال هددوا بتشديد القبضة الأمنية على جنين.