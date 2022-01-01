الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة

رام الله/سما/

كشف الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الجمعة، تفاصيل الحالة الجوية التي سشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقال العلامي، في تدوينة نشرهه عبر صفحته على "فيسبوك": إنّ "الطقس سيكون مائلًا للبرودة هذه الليلة، ودرجات الحرارة ستتدنى إلى 10 درجات مئوية فقد في الجبال، وما بين 13 - 15 درجة في بقية المناطق".

ومن المتوقع أنّ يكون الطقس خلال السبت والأحد والإثنين، ربيعي مُعتدل نهارًا، يميل للبرودة ليلاً (لكن أقل برودة من هذه الليلة)، وتتراجع هبات الرياح.





ويوم الثلاثاء، تنخفض الحرارة نهارًا، ويزداد انخفاضها ليلًا ليصبح الطقس باردًا بشكلٍ لافت (أبرد من هذه الليلة)، بحيث قد تتدنى لـ7-8 درجات مئوية فقط في الجبال.