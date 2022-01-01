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إصابتان واعتقال شاب في باب العامود بالقدس المحتلة

الجمعة 08 أبريل 2022 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان واعتقال شاب في باب العامود بالقدس المحتلة



القدس/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا من باب العامود بالقدس المحتلة، وأصابت اثنين آخرين عقب اعدائها على الشبان والمواطنين قرب باب العامود بالقدس المحتلة.

وقالت مراسلة "وفا"، إن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا، لم تعرف هويته بعد، بجانب مغارة سليمان الملاصقة لباب العامود بالقدس المحتلة، عقب الاعتداء على الشبان بالهروات وملاحقتهم حتى شارع السلطان سليمان.

وأفادت مراسلتنا أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في منطقة باب العامود ولاحقت الشبان في المنطقة واعتدت على بعضهم عقب صلاة التراويح في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال عززت من وجودها في المنطقة، حيث تصدى لها الشبان بالتكبيرات والهتافات الوطنية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمها تعاملت مع إصابتين خلال اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين، نقل أحدهم للمستشفى.

وتجاوز عدد المعتقلين المقدسيين على خلفية التواجد في منطقة باب العامود الاربعين مقدسيا، منذ بدء الشهر الفضيل.

#اعتقال #باب العمود #القدس المحتلة

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