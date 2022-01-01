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تحذيرات أمنية من إلغاء "التسهيلات" ..و"اسرائيل" توجه رسالة للرئيس عباس عبر واشنطن

الجمعة 08 أبريل 2022 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات أمنية من إلغاء "التسهيلات" ..و"اسرائيل" توجه رسالة للرئيس عباس عبر واشنطن



القدس المحتلة/سما/

حذّرت أجهزة الأمن الإسرائيلية من فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية المحتلة أو إلغاء ما تصفه حكومة الاحتلال بـ"التسهيلات" الموجهة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر رمضان، في ما يأتي ضمن "الخطوات المدنية" التي أعلن عنها وزير أمن الاحتلال، بيني غانتس، يوم الثلاثاء الماضي.
 
وتوافق على هذا الرأي قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وعرضوه خلال المداولات التي عقدت الليلة الماضية ويوم الجمعة، في أعقاب عملية إطلاق النار في تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين، واستشهاد منفذها رعد فتحي حازم، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

واعتبر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحسب القناة 12، أن "إغلاق الضفة أو إلغاء ‘التهسيلات‘، قرار غير حكيم"، وشددوا على أن "العقوبات الجماعية قد تتسبب بضغط كبير وغير ضروري (على الفلسطينيين في الضفة)".

وبحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية فإن "إلغاء ‘التسهيلات‘ التي تم الإعلان عنها بالفعل، قد يضر بسبل العيش ويخلق اضطرابات وديناميكيات يمكن تشعل الأوضاع في القدس"، وقد يدفع المنظمات الفلسطينية إلى أن تلقي بثقلها التنظيمي وإطلاق المزيد من العمليات ضد إسرائيل من الضفة وغزة.

إسرائيل تبعث برسائل للسلطة عبر واشنطن

هذا وطلبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إصدار قرار بحرمان والد الشهيد رعد حازم الذي نفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، مساء الخميس، من أموال التقاعد التي يتقاضاها من السلطة، وتعزيز التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال في منطقة جنين.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، وأفادت إسرائيل نقلت مطالبها إلى الرئيس الفلسطيني عبر وسطاء في الإدارة الأميركية، وحملت الرسالة الإسرائيلية للسلطة، ضرورة إلغاء المخصصات التي يتقاضاها والد الشهيد رعد فتحي حازم، وهم عقيد متقاعد من قوات الأمن الفلسطينية.

وأفادت القناة بأن مسألة المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى تم طرحها في جميع المحادثات التي أجراها مؤخرا وزير الأمن الإسرائيلي، بينيت غانتس، مع المسؤولين في السلطة وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني، وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستبعد أن تستجيب السلطة لهذا المطلب.

كما نقلت واشنطن إلى الرئاسة الفلسطينية رسالة إسرائيلية أخرى، بحسب القناة 12، مفادها أنه "مقابل ‘التسهيلات‘ و‘ضبط النفس‘" الإسرائيلي المزعومة إزاء العمليات الأخيرة، تتوقع إسرائيلي من السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية في جنين. وذكر التقرير أن قوات الاحتلال تعتزم تنفيذ عمليات واسعة في جنين لكن إسرائيل تطالب بـ"بتعاون وثيق" من أجهزة الأمن الفلسطينية.

#الرئيس عباس #واشنطن #عملية تل أبيب #الحكومة الاسرائيلية #التسهيلات #الضفة الغربية

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