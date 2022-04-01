"الشيف بوراك" يحظى بترحيب واسع في المسجد الأقصى (صور وفيديو)

حظي الطاهي التركي بوراك أوزدمير الشهير بـ”الشيف بوراك”، الجمعة، بترحيب واسع من الفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وشوهد بوراك في ساحات الأقصى وقد التف مئات الفلسطينيين من حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته والترحيب به.

وتداول ناشطون وصول الشيف بوراك إلى المسجد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر بوراك على حسابه في موقع إنستغرام صورا وفيديو من باحات المسجد الأقصى وعلق قائلا “قمنا بزيارة القدس وأدينا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. جمعة مباركة ورمضان كريم على الجميع”.

وأدى أكثر من 80 ألف فلسطيني اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

ووصل بوراك إلى الأقصى في إطار برنامج للهلال الأحمر التركي في رمضان لتوزيع وجبات إفطار على العائلات الفقيرة.