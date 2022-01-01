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إصابة فتى برصاص الاحتلال واعتقال شابين خلال اقتحام مستوطنين منطقة عين سامية

الجمعة 08 أبريل 2022 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فتى برصاص الاحتلال واعتقال شابين خلال اقتحام مستوطنين منطقة عين سامية



رام الله/سما/

أصيب فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، واعتقل شابان، خلال محاولة تصدي أهالي قرية كفر مالك شرق رام الله، للمستوطنين الذين اقتحموا منطقة عين سامية المجاورة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة عين سامية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتدت على مركبات المواطنين بالحجارة، وتصدى لهم أهالي القرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي في الفخذ نقل على إثرها إلى المستشفى، مؤكدة أن جنود الاحتلال اعتقلوا ريان محمود شعبان، ورامز تحرير.

#الاحتلال #الاستيطان #عين سامية

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