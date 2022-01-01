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"شهداء الأقصى" تتبنى الشهيد رعد حازم وتعلن عن "مركز الإعصار" للتصدي لـ"كاسر الأمواج"

الجمعة 08 أبريل 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شهداء الأقصى" تتبنى الشهيد رعد حازم وتعلن عن "مركز الإعصار" للتصدي لـ"كاسر الأمواج"



جنين/سما/

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة (فتح)، عن تبنيها الشهيد رعد حازم، منفذ عملية إطلاق النار في مدينة تل أبيب والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 15 آخرين.

وأكدت الكتائب ، في بيان اليوم الجمعة، بدء عملية عسكرية سمتها (مركز الإعصار) للتصدي لعملية (كاسر الأمواج) التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت من محاولات اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة.

وجاء في البيان: "نقول للعدو بأن عملية مركز الإعصار سيسمع صداها العالم أجمع لأنها ستسحق منظومة العدو المجرم الأمنية والعسكرية".

#فتح #رام الله #مركز الاعصار #كاسر الامواج #رعد حازم

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