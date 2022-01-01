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4 إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 08 أبريل 2022 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

 أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لإنهاء الاحتلال، وتصعيد المقاومة الشعبية ردا على اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الوطن.

#كفرقدوم #اصابات #الاحتلال

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