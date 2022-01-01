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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

الجمعة 08 أبريل 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا" بأن 11 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات بيت دجن، وآخر بالحروق، واثنين نتيجة السقوط، كما أصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في الظهر.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي يشارك فيها أهالي بيت دجن، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي القرية.

#الاحتلال #بيت دجن #نابلس

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