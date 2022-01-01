أبرز عناوين الصحف الفلسطينية والعبرية

رام الله/سما/

- فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة:

"يديعوت احرنوت"

- بعد الهزة السياسية: رؤساء الائتلاف في محاولة لمنع انشقاقات جديدة

- الرئيس الأوكراني يدير الحرب من ملجأ بني في فترة الاتحاد السوفييتي

- عشية عيد الفصح اليهودي: غلاء الأسعار سيحول دون احتفالات

- للمرة الأولى تعيين امرأة مدير عام لشركة الطيران "العال"

- خصخصة البريد الإسرائيلي

- مجلس الأمن القومي يوصي بعدم السفر إلى تركيا والإمارات والبحرين لأسباب أمنية

"معاريف"

- حزب بينت يحاول منع انشقاقات جدية

- استطلاع للرأي يشير إلى ارتفاع عدد أعضاء الليكود لكن لا يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة

- إسرائيلي دفع 55 مليون في رحلة بالفضاء الخارجي تستمر 10 أيام

- خصخصة البريد الإسرائيلي و1600 موظف ينهون عملهم

- أخطاء بينت في الحفاظ على أعضاء كتلته

"هآرتس"

- حكومة بديلة لن تقوم لكن على ما يبدو وهذه الحكومة بوضع احتضار بشع

- اليوم صلاة الجمعة الأولى برمضان والشرطة تستعد بأعداد هائلة

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الجمعة، مواصلة جنود الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة، خاصة في القدس المحتلة.

كما عنونت الصحف إعراب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المستوطنين في قرية التواني وتلال جنوب الخليل ضد السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-الاحتلال يعتدي على المقدسيين والمستوطنون يهاجمون المواطنين ومركباتهم بالرصاص والحجارة بالضفة

-الرئيس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني ويقرر منح ميدالية الإنجاز لأربع فلسطينيات تقديرا لدورهن الريادي في تأسيس منظمة التحرير

-اشتية: القضية الفلسطينية ستبقى "المركزية" رغم التغيرات والأزمات التي تحدث حول العالم

-الاتحاد الأوروبي: قلقون إزاء عنف المستوطنين ضد المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان

-"الأونروا" تبدأ بصرف مساعدات نقدية لأصحاب البيوت المدمرة كليا في العدوان الأخير على غزة

-وقفة في جامعة تل أبيب دعما للأسير أحمد مناصرة والأطفال الأسرى

-في يوم الصحة العالمي: إسرائيل لم توافق على 35% من طلبات التصاريح لعلاج مرضى غزة خلال آذار

-روسيا تؤكد مواصلة الدفاع عن مصالحها بعد تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان

-الأغوار الشمالية على أعتاب بؤرة استيطانية جديدة

-"يمينا" يقرر فصل عضو الكنيست شيكلي لمنع انضمامه لليكود

الأيام:

-مستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات والاحتلال يغلق مداخل بلدات وقرى

-الاحتلال يلاحق الشبان قرب باب العامود ويعتقل ثلاثة منهم

-إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب ترمسعيا

-الاحتلال يعتزم نشر الآلاف من عناصره في القدس اليوم

-بينيت يكثف مساعيه لمنع انهيار حكومته ونتنياهو يواصل لقاءاته الرامية لتفكيكه

-تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة عقوبات خامسة

القدس:

-محكمة إسرائيلية ترد التماس ضد هدم منزل الأسير عمر جرادات

-مسؤولون أميركيون: البيت الأبيض يحاول ترتيب لقاء بين الفلسطينيين والإسرائيليين في واشنطن

-بينيت يفصل عضو الكنيست شيكلي لمنع انضمامه "لليكود"

-الاتحاد الأوروبي يعبر عن "قلقه" إزاء عنف المستوطنين ..!

-انتشار مكثف للشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية في القدس ومحيط الأقصى

-المتابعة تحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال على المقدسيين في ليالي رمضان

-"الناتو" يوسع الدعم العسكري لكييف وإقامة عشرة ممرات إنسانية شرق البلاد