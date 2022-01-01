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ماذا قال حزب الله عن عملية تل أبيب؟

الجمعة 08 أبريل 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال حزب الله عن عملية تل أبيب؟



القدس المحتلة / سما /

 اعتبر “حزب الله” في بيان اليوم الجمعة أن العملية التي  نفذها الفلسطيني رعد فتحي حازم في تل أبيب، أظهرت ضعف إسرائيل وتخبط أجهزتها العسكرية والأمنية.

وقال “حزب الله” في بيانه “أظهرت العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد رعد فتحي حازم في تل أبيب ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وإرباكه وتخبط أجهزته العسكرية والأمنية ،وفشلها الذريع في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد ،على الرغم من استعانة العدو بأجهزته المختلفة والزج بأكثر من ألف جندي في ساحة المعركة”.

وأضاف “مرة جديدة يثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والرد على جرائمه المتمادية وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع وفي عمق كيانه الغاصب”.

وأشاد حزب الله بـ “بطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة”، ووجه” التحية والتقدير لكل المجاهدين والمناضلين الذين جعلوا هذا الكيان المجرم في حالة ضياع وإذلال أمام العالم”.

ودعا “أحرار العالم وشعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى مواكبة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه وتقديم كل  أشكال الدعم الممكنة له”.

ورأى حزب الله أن “تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال وأن عزيمته أقوى من إرادة الاحتلال، وهو عقد العزم على مواصلة دربه حتى تحرير  كل فلسطين من البحر إلى النهر”.

وكان قُتِل شخصان وأُصيب 16 آخرون بجراح متفاوتة، جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار في عملية نفّذها الفلسطيني رعد فتحي حازم  من مخيم جنين. في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وسط تل أبيب.

وهذا الهجوم هو الرابع في سلسلة هجمات مميتة شهدتها إسرائيل في الشهر الماضي. وأسفرت الهجمات الثلاثة الأخرى التي وقعت في بئر سبع والخضيرة وبني براك ، عن مقتل 11 إسرائيليا.

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