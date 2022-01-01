هنية يهاتف والده.. الفصائل تنعي منفذ عملية تل أبيب وتدعو للمزيد

غزة/ سما /

نعت فصائل فلسطينية، منفذ عملية “ديزنغوف” في تل أبيب، الشهيد رعد حازم من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية, والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في يافا صباح اليوم بعد مطاردة لساعات.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن الشهيد الشهيد أبى إلا أن يؤكد للاحتلال أن القدس والأقصى خط أحمر، وأن أبطال جنين على العهد مع الله بالمضي في طريق المقاومة والتحرير. وفق نص البيان.

ودعت الشباب الفلسطيني إلى مواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال في كل المواقع، مضيفةً “لنحيل حواجزه التي يخنق بها مدننا بالضفة إلى كتل نار ملتهبة”.

وأكدت على أن المسجد الأقصى المبارك الذي يتهدده الاحتلال ومستوطنوه بالتدنيس، سيحميه المرابطون وشعبنا والمقاومة بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة وثبات.

من جهته هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، والد الشهيد، وعبر له عن فخره بالعملية التي نفذها الشهيد، مشيدًا ببطولته العظيمة.

وقال هنية خلال الاتصال الهاتفي: إن رعد رفع هامات الشعب والأمة، وهو يلقى الله مقبلًا غير مدبر صائمًا قائمًا بالقسط وبالحق الخالد في فلسطين، وارتقى إلى العلا بعزة ليحوز أجر المجاهدين والصائمين والشهداء وحب الملايين من أبناء هذا الشعب والأمة الذين كانوا طوال الليل يتابعونه بالابتهال لله والدعاء له. وفق نص تصريحه.

وأكد على أن هذه الدماء ستزهر نصرًا عظيمًا، ولن تذهب سدى، وستحفظ أسماء رعد وإخوانه كأسماء منيرة في سماء القدس والأقصى. كما قال.

من جهتها نعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيد رعد حازم، الذي قالت إن عمليته هزت أمن الاحتلال وكشفت هشاشته.

وأضافت “دشن الشهيد البطل (رعد فلسطين) طريقًا يمتد إلى مسيرة المقاومة الطويلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، حيث جاءت عمليته بعيد أيام قليلة من استشهاد ثلاثة من مجاهدي شعبنا المقاتلين في صفوف سرايا القدس، وفي ذكرى معركة جنين الباسلة، وفي شهر رمضان المبارك، لتؤكد على استمرار المقاومة، ولترسل رسالة واضحة للعدو بأن عليه أن يحذر من ارتدادات عدوانه وإرهابه على أبناء شعبنا وعلى أرضنا ومسجدنا الأقصى المبارك”. وفق نص البيان.

من ناحيتها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالشهيد رعد الذي خاض حتى أنفاسه الأخيرة اشتباكًا مسلحًا مع جنود الاحتلال رافضًا الاستسلام إلى أن ارتقى شهيدًا، مُؤكدةً أن “هذه العملية ما هي إلا تعبير وجزء من مقاومة شعبنا الشاملة لوجود الكيان الصهيوني العنصري الاستعماري على أرضنا، وسياساتِه وجرائمه وعدوانه المتواصل على شعبنا”. وفق نص بيانها.