مصادر عبرية تزعم : مكالمة هاتفية الساعة 5 فجراً أوصلت الشاباك لمنفذ عملية تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر عبرية عن أجهزة أمن الاحتلال التي عملت على البحث عن منفذ العملية في شارع ديزنغوف في تل ابيب، عن ان الوصول الى منفذ العملية تم بعد ان وصلت مكالمة هاتفية من احد الأشخاص في حوالي الساعة الخامسة صباحا، تفيد بوجود شخص "مشبوه" في الحديقة العامة في محيط دوار الساعة في يافا.

وعلى إثر هذه المكالمة توجه عنصران من جهاز الشاباك الى المنطقة بحثا عن الشخص المشتبه، وبعد ان شاهداه طلبا منه التوقف لكنه لم يستجب لهما، وتم تبادل اطلاق النار بينهم في موقف للسيارات وتم إصابة الشخص المشتبه، وتبين فيما بعد انه منفذ العملية في شارع ديزنغوف في تل ابيب.

وترجح مصادر أمن الاحتلال، أن منفذ العملية رعد حازم من سكان مخيم جنين، كان على معرفة مسبقة بالمكان، وانه سار مسافة حوالي 5 كم، من موقع العملية الى منطقة السرايا في يافا.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت اكثر من 1000 عنصر من قوات الشرطة والقوات الخاصة، في شوارع تل ابيب بحثا عن منفذ العملية.