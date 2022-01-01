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80 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

الجمعة 08 أبريل 2022 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
80 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات آلاف المصلين أول صلاة جمعة خلال شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأوردت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 80 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في "الأقصى" وسط إجراءاتٍ مشددة من الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودًا على وصول الفلسطينيين، إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة؛ لمنعهم من أداء الصلاة.

وتنتشر شرطة الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين، كما تنتشر على الحواجز حول مدينة القدس؛ لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد.

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