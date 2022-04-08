  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد : تفاعل مع "مقعد" منفذ عملية تل أبيب .. والاحتلال يصادره

الجمعة 08 أبريل 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : تفاعل مع "مقعد" منفذ عملية تل أبيب .. والاحتلال يصادره



القدس المحتلة / سما /

حظيت العملية النوعية للشاب الشهيد رعد حازم في تل أبيب، بتفاعل واسع في أوساط الفلسطينيين، وتأييد الفصائل الفلسطينية لها، وتداول واسع لحركاته التي رصدتها الكاميرات، لاسيما جلوسه على مقعد بكل هدوء بعد تنفيذ عمليته.


وأكد الاحتلال الإسرائيلي اغتيال منفذ العملية حازم في مدينة يافا، وهو من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وتمكن من الانسحاب من مكان العملية في تل أبيب قبل أن يشتبك مع قوات خاصة إسرائيلية، أعلنت لاحقا أنها تمكنت من اغتياله.
 

وتداول الفلسطينيون بشكل واسع، صور وفيديو منفذ العملية، في أثناء جلوسه على المقعد، في حين أكد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن "الصورة المنشورة هذه جاءت بعد تنفيذه العملية".في حين قامت شرطة الاحتلال بمصادرة المقعد الذي جلس عليه منفذ عملية تل أبيب، ودفعت به إلى الفحص الجنائي.

وأثارت هذه الخطوة من قوات الاحتلال بمصادرة المقعد، سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

FPxkiSnWYAQH7UL

الأكثر قراءة اليوم

إعلامية بحرينية تتغنى بجيش الاحتلال خلال زيارة إلى تل أبيب (فيديو)

تفاصيل جديدة عن عملية تل أبيب: الشهيد رعد حازم خطط لشن هجوم آخر

غزة: المحكمة العسكرية تُصدر أحكامها في قضيتي تفجيرَي موكب الحمد الله و"أبو نعيم"

الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

مراسل عسكري اسرائيلي يروي تفاصيل مرعبة خلال اقتحام الجيش مخيم جنين

هجوم إسرائيلي حاد على الاعلام العبري..قدم هدايا مجانية للمقاومة

شاهد: كلمات مؤثرة من والد الشهيد أحمد السعدي خلال تشييع جثمان نجله في جنين

الأخبار الرئيسية

رعد

الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

20220410075328

جنين: تجدد الاشتباكات والاحتلال يزعم اعتقال خلية خططت لعملية بإسرائيل

ul

تقرير عبري يرصد تطورات الأوضاع الأمنية في ظل موجة العمليات الأخيرة

شهي

تفاصيل جديدة عن عملية تل أبيب: الشهيد رعد حازم خطط لشن هجوم آخر

غانتس يتخذ سلسلة اجراءات عقابية بحق سكان جنين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم