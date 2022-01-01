لعزل جنين.. بينيت يأمر بإغلاق حاجز الجلمة واعتقال كل من ساعد المنفذ وعلم بنواياه

القدس المحتلة / سما /

أمر نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإغلاق حاجز الجلمة حتى إشعار آخر، بهدف عزل جنين ومرور أي من سكانها إلى الخط الأخضر.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن ذلك جاء بعد جلسة تقييم أجراها بينيت هذا الصباح بمشاركة وزير جيشه بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، ومفوض الشرطة كوبي شبتاي، وكبار المسؤولين الآخرين.

وأوعز بينيت بالتحقيق في ظروف عملية ديزنغوف وخاصة في البيئة المباشرة للمنفذ “عائلته وأصدقائه”، والتصرف وفقًا للحاجة اتجاه أي شخص ساعده أو علم بنواياه.

يذكر أن ضابط إسرائيلي اتصل بوالد الشهيد وطالبه بتسليم نفسه وأبنائه.