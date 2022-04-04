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صور وفيديو : عرض أزياء إماراتي في تل أبيب بحضور زوجة الرئيس الاسرائيلي

الجمعة 08 أبريل 2022 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور وفيديو : عرض أزياء إماراتي في تل أبيب بحضور زوجة الرئيس الاسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

أثارت مشاركة مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري -بصفتها ضيفة شرف- في أسبوع الموضة الإسرائيلي في تل أبيب احتفاء إسرائيليًّا .

ونشرت المصممة مقطعًا مصورًا عبر إنستغرام من تغطية القناة (12) الإسرائيلية لعرض الأزياء الذي نظمته هناك، محتفية بظهور مسؤولين إسرائيليين فيه.

وقالت منى المنصوري عبر حسابها في تويتر إنها دُعيت إلى المشاركة في أسبوع الموضة الإسرائيلي، وإنها أول عربية تنظم عرض أزياء هناك، واحتفت في تغريدتها بتغطية الصحف الإسرائيلية لمشاركتها.

كما نشرت في تغريدة لاحقة صورًا لها مع زوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وقالت إن العرض حضره 5 وزراء و20 عضوًا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) و1200 من كبار الشخصيات والدبلوماسيين.

وعلّق حساب إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية على تويتر قائلًا “أزياء إماراتية في اسبوع الأزياء الإسرائيلي تثير المشاعر”. وأضاف “مشهد سيبقى محفورًا في الذاكرة كان شبه مستحيل قبل عامين!”.

وأفاد الحساب بأن العرض شاركت فيه كذلك عارضات مغربيات الجذور بارتداء أحد تصاميم منى المنصوري.

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