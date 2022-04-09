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"الارصاد" تحذر من شدة سرعة الرياح - تصل لـ 70كم في الساعة

الجمعة 08 أبريل 2022 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الارصاد" تحذر من شدة سرعة الرياح - تصل لـ 70كم في الساعة



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت 2022/04/09 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا ولطيفا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2022/04/10 يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا ولطيفا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2022/04/11 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الجمعة من شدة سرعة الرياح حيث متوقع ان تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم/ساعة.

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