صور : استشهاد منفذ عملية تل ابيب خلال اشتباك مسلح في يافا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم استشهاد منفذ عملية تل أبيب خلال اشتباك مع قوات خاصة إسرائيلية في يافا.

ونعت القوى الوطنية والاسلامية في جنين صباح اليوم منفذ عملية تل أبيب الشهيد الشاب رعد فتحي زيدان حازم 29 عاما من مخيم جنين.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال ان "المنفذ كان يتواجد قرب مسجد بيافا عند العثور عليه، وتم قتله عند اشتباكه مع عناصر الشرطة الخاصة والشاباك ".

واضاف انه "تم اطلاع رئيس الوزراء نفتالي بينيت على آخر المستجدات خلال الليلة، وانه سيعقد الساعة ٨:٣٠ جلسة أخرى لتقييم الأوضاع بمشاركة وزير الجيش ووزير الأمن الداخلي ورؤساء الأجهزة الأمنية".

وذكر موقع "والا" العبري: أن عناصر من أفراد جهاز الشاباك تعرفوا على منفذ عملية تل أبيب في يافا، ووجهوا له نداءات بتسليم نفسه، لكنه فتح عليهم النار، فقامت القوات الأخرى بإطلاق النار عليه واغتياله".

وقال موقع " مكان" العبري ان "عناصر من القوات الخاصة وصلوا إلى المسجد للحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة فوجدوا المنفذ وتبادلوا إطلاق النار ما أدى إلى استشهاده، دون وقوع اصابات في صفوف عناصر القوات الخاصة".ومسجد يافا يبعد امتار عن دوار الساعة في يافا.

وذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، أن المنفذ تم التعرف على هويته بعد قتله في أعقاب العثور على بطاقته الشخصية، وتبين أنه من جنين ولم يكن له أي ملف أمني سابق.