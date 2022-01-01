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الحساينة: عملية "تل أبيب" كشفت هشاشة كيان الاحتلال أمام ضربات المجاهدين

الجمعة 08 أبريل 2022 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة: عملية "تل أبيب" كشفت هشاشة كيان الاحتلال أمام ضربات المجاهدين



غزة / سما /

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. يوسف الحساينة مساء الخميس بالعملية البطولية التي وقعت في شارع "ديزنغوف" وسط تل أبيب المحتلة، و أسفرت حتى الان عن وقوع قتيلين و إصابة 10 آخرين بجروح بينها حالات خطيرة.

و قال الحساينة في تصريح له: "وكأنه الإعصار يقتلع القلوب المرتجفة في "ديز..نغوف"..

و أضاف: “مجدداً تضرب المقاومة بسيفها القدسي البتار، قلب كيانهم الزنيم، وتُربك منظومتهم الأمنية؛ لتؤكد هذه العملية البطولية في عمق "تل ..أبيب"، كم هو هشّ هذا الكيان، وكم هو قابل للكسر والزوال أمام ضربات الصادقين، من المجاهدين والمرابطين الذين وضعوا القدس نصب أعينهم، وسيجوا بقلوبهم خارطة الوطن.

و قال: "ونحن نتابع هذه العملية البطولية، وفي هذه الليالي الرمضانية المباركة، لنصرخ في وجه السادرين في غيّهم من صهاينة العرب، من المطبعين والمتساقطين في منتصف الطريق، أن أفيقوا من غفلتكم، فهذا الكيان أعجز من أن يحمي نفسه أمام ضربات المجاهدين، وبالتالي هو أعجز من أن يحمي أنظمتكم المتهالكة.

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