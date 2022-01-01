اذاعة جيش الاحتلال: منفذ عملية "ديزنغوف" فلسطيني من الضفة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان معلومات استخبارية تشير الى ان منفذ العملية في اشرع "ديزنغوف" وسط تل ابيب هو فلسطيني من سكان الضفة الغربية.

وقالت الاذاعة ان معلومات الشرطة الاسرائيلية واجهظة الامن تسير في هذا الاتجاه بناء على معلومات استخبارية حديثة .

وكان اسرائيليان قتلا واصيب 14 في عملية اطلاق نار مساء امس الخميس وسط تل أبيب.

ونُفِّذ إطلاق النار في 3 مواقع مختلفة على الأقل، في شارع "ديزينغوف" بالمدينة، وفي أحد المواقع، استهدف إطلاق النار احد المطاعم، ما ادى الى مقتل شخصين واصابة 14 بينهم 4 اصابات خطيرة.

وقالت صحيفة "معاريف" ان القتيلين في الثلاثينيات من العمر تم إجلائهم إلى مستشفى إيخيلوف.

وقالت مصادر عبرية ان منفذ العملية شخص واحد انسحب من المكان، والاجهزة الامنية الاسرائيلية تكثف البحث عنه في ظل عدم توفر أية معلومات عنه أو حتى ملامحه الشخصية، وسط توقعات بوجود مشاركين له في العملية.

يتبع -