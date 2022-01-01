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الجهاد الاسلامي تبارك عملية "تل ابيب": المقاومة مستمرة والعدو سيدفع ثمن جرائمه

الخميس 07 أبريل 2022 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تبارك عملية "تل ابيب": المقاومة مستمرة والعدو سيدفع ثمن جرائمه



غزة / سما /

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية اطلاق النار التي وقعت في تل ابيب مساء اليوم الخميس و اسفرت عن وقوع قتيلين و 14 إصابة بينها حالات حرجة.

و اكدت الحركة أن عودة العمليات الفدائية النوعية داخل العمق الصهيوني هو نتيجة طبيعية للعدوان الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود.

و فيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

المقاومة مستمرة والعدو سيدفع مزيداً من الأثمان رداً على جرائمه وإرهابه

تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العملية الفدائية النوعية التي وقعت عند الساعة التاسعة من مساء اليوم داخل عمق الكيان الصهيوني، وفي قلب مستوطنته الكبرى المسماة "تل أبيب".

 إن عودة العمليات الفدائية داخل العمق الصهيوني هو نتيجة طبيعية للعدوان الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود ، وهي نتيجة كذلك لتمادي العدو في اقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك، وجريمته الغادرة بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها الجريمة التي استشهد خلالها ثلاثة من مجاهدينا في جنين، والتي مثلت اعتداءً على حرمة شهر رمضان المبارك.

إن العدو يدفع جزءً من الثمن جراء كل جرائمه وارهاب مستوطنيه بحق أهلنا في القدس والضفة ، وإن هذه العملية هي رسالة واضحة للعدو بأن عليه أن يتوقف عن اقتحاماته للمسجد الأقصى، وإن إقدام المستوطنين والمتطرفين الصهاينة باقتحام الأقصى سيترتب عليه مزيداً من المقاومة والعمليات الفدائية.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس 6 رمضان 1443هـ، 7 إبريل 2022م

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