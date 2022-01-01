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الرئيس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني

الخميس 07 أبريل 2022 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني



رام الله / سما /

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، سفير رومانيا لدى فلسطين كاتالين تريليا.

وسلم السفير الروماني تريليا، الرئيس عباس، رسالة خطية من الرئيس الروماني كلاوس يوهانس تتضمن دعوة لسيادته لزيارة رومانيا.

وأشاد سيادته بالعلاقات المتينة بين البلدين، وعمق العلاقة التاريخية والمتواصلة بين فلسطين ورومانيا، معربا عن شكره على الدعوة التي من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين مؤكدا قبولها.

ووضع الرئيس السفير الروماني في صورة آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة.

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