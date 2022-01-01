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نيويورك : تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة

الخميس 07 أبريل 2022 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك : تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة



وكالات - سما-

 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.

وأيد القرار 93 مقابل معارضة 21 عضوا وامتناع 58 عضوا عن التصويت.

وصوتت الجمعية العامة بسبب مزاعم عن "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" على يد القوات الروسية في أوكرانيا.

وعبر نص المسودة عن "القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا، وتنفي روسيا مهاجمة المدنيين في أوكرانيا.

وقال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء إنه عندما كانت بوتشا تحت السيطرة الروسية لم يتعرض أي مدني لأي نوع من العنف.

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