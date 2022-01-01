السفيرة المحيسن تبحث مع لازاريني آخر مستجدات عمل الأونروا

وكالات - سما-

بحثت سفيرة فلسطين لدى السويد رولا المحيسن، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني؛ آخر مستجدات عمل الأونروا، وضرورة استمرار اللازم لتمكينها من أداء مهامها.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الخميس، في العاصمة السويدية ستوكهولم، وجهات النظر حول التحديات التي تواجه عمل الأونروا خاصة مع تنامي الاحتياجات بشكل كبير ونقص الموارد.

كما بحثت السفيرة المحيسن مع لازاريني أهمية اجتماعاته التي عقدها بعدد من المسؤولين السويديين للبحث في استمرار دعم "الأونروا" اللازم لتمكينها من خدمة اللاجئين الفلسطينيين.