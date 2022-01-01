  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفيرة المحيسن تبحث مع لازاريني آخر مستجدات عمل الأونروا

الخميس 07 أبريل 2022 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفيرة المحيسن تبحث مع لازاريني آخر مستجدات عمل الأونروا



وكالات - سما-

بحثت سفيرة فلسطين لدى السويد رولا المحيسن، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني؛ آخر مستجدات عمل الأونروا، وضرورة استمرار اللازم لتمكينها من أداء مهامها.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الخميس، في العاصمة السويدية ستوكهولم، وجهات النظر حول التحديات التي تواجه عمل الأونروا خاصة مع تنامي الاحتياجات بشكل كبير ونقص الموارد.

كما بحثت السفيرة المحيسن مع لازاريني أهمية اجتماعاته التي عقدها بعدد من المسؤولين السويديين للبحث في استمرار دعم "الأونروا" اللازم لتمكينها من خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: توتر في العلاقات بين مصر وحماس لهذه الأسباب...

معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "مترو الأنفاق": حماس فهمت خطة "الخداع الوهمي"

مصادر: وفد أمني مصري إلى رام الله وتل أبيب..وهذه شروط المقاومة للمحافظة على الهدوء

يديعوت: أين أخطأ بايدن في حساباته مع بوتين ؟

أبو مذكور يتحدث عن حادثة احتراق حقائب المعتمرين في العريش

محلل فرنسي : الغرب خطط لتدمير روسيا بيولوجيا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

فيديو صور.. قتيلان واصابات في عملية اطلاق نار وسط تل ابيب

موقع اميركي : البيت الأبيض يحاول ترتيب لقاء بين الفلسطينيين والإسرائيليين في واشنطن

محلل فرنسي : الغرب خطط لتدمير روسيا بيولوجيا

بالأسماء .. النيابة تحصل على أحكام اعدام واشغال شاقة بحق مرتكبي جرائم قتل بغزة

الاحتلال: قوة الجهاد الاسلامي ارتفعت كثيرا ويجب استخدام هذه الوسائل ضد حماس..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم