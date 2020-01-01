قتيلان واصابات في عملية اطلاق نار وسط تل ابيب

القدس المحتلة / سما /

قتل اسرائيليان واصيب 6 على الاقل في عملية اطلاق نار مساء اليوم وسط تل أبيب.

ونُفِّذ إطلاق النار في 3 مواقع مختلفة على الأقل، في شارع "ديزينغوف" بالمدينة، وفي أحد المواقع، استهدف إطلاق النار احد المطاعم.

وقالت قناة 14 وتلفزيون اسرائيل ان "عملية اطلاق النار في تل ابيب مستمرة و اصوات انفجارات في تل ابيب والاصابات في ازدياد".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان أوليّ مقتضب، إنّ شخصين هما من نفّذا إطلاق النار، مشيرة إلى أنّ أحدهما فرّ من المكان.

وأضافت ان الشرطة الاسرائيلية تحاول اغلاق المنطقة أمام المارة ".



وقال موقع "يديعوت أحرونوت": "رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتواجد حاليا في الكرياه ويتابع تطورات عملية تل أبيب.

يتبع ..