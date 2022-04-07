جامعة هارفارد تصدر دراسة تصف إسرائيل بنظام الفصل العنصري

غزة/ سما /

-أصدرت العيادة الدولية لحقوق الإنسان (IHRC) التابعة لكلية هارفارد للقانون مؤخرًا تقريرًا وجد أن “معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى جريمة الفصل العنصري”.

وصدرت الدراسة، “الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة: تحليل قانوني لأعمال إسرائيل” يوم 28 شباط الماضي، في أعقاب خمسة تقارير أطول وأوسع نطاقًا عن الفصل العنصري نُشرت منذ عام 2020 – وقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، تقرير فصل عنصري آخر يوم 21 آذار الماضي.

وقد تم إعداد التقرير من قبل “عيادة حقوق الإنسان في كلية الحقوق ، جامعة هارفارد”، وهي كلية القانون الأولى في الولايات المتحدة ، بالشراكة مع “مؤسسة الضمير” لدعم السجناء وحقوق الإنسان ومقرها رام الله ، فلسطين المحتلة، وقد صدر التقرير دون ضجة وحصل على تغطية إعلامية بسيطة ، كما أنه لم يلقِ حتى الآن أي إدانة علنية من قبل اللوبي الإسرائيلي. فيما ردت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصريح روتيني غير جوهري لسفيرها لدى الأمم المتحدة ، جلعاد إردان ، بأن “أولئك الذين كتبوا التقرير نيابة عن هارفارد. . . قرروا نزع الشرعية عن الدولة اليهودية بسبب آرائهم المعادية للسامية “.

على الرغم من أن التقرير يبلغ طوله 22 صفحة فقط ، إلا أنه يتضمن 130 حاشية سفلية تدعم النص بمهارة وتسمح للقراء بالتعمق أكثر. ويسلط التركيز الضيق الضوء على الأدوات والعمليات القانونية المخصصة التي تم تنفيذها منذ عام 1967 لحرمان فلسطينيي الضفة الغربية من حقوقهم الإنسانية والمدنية والسياسية.

ويشير التقرير إلى “إن الوصف الدقيق للحرب القانونية الذي قامت بموجبه إسرائيل ، مع الإفلات من العقاب ، بتخويف الفلسطينيين وإرباكهم وإهانتهم وتخويفهم وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم منذ عام 1967 ، يولد تأثيرًا تراكميًا قاهرًا”.

وعلى الرغم من أن ليس هناك جديدا في فحوى التقرير بشأن عناصره الأساسية في حد ذاتها ، لكن رؤيتها مصورة بكاملها المنسق يشرح كيف تقوم آلة الظلم الإسرائيلية بعملها المعادي للإنسان.

ويعتقد الخبراء أنه بالنظر إلى فاعلية التقرير ومكانة علامة هارفارد الأكاديمية عليه، ليس هناك شك في أن اللوبي الإسرائيلي سوف يلاحق IHRC في النهاية.

في غضون ذلك ، كان واضعو التقرير حذرين ، وكذلك هيئة الأمم المتحدة التي تم تقديم التقرير إليها، حيث دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وإسرائيل ، التي دعا إليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار 2021 ، منظمات المجتمع المدني إلى توثيق انتهاكات الفصل العنصري المحتملة. (أرسلت مؤسسة الضمير ومجموعة الأبحاث والمساعدة القانونية “الحق” تقريرًا آخر من هذا القبيل في يناير من هذا العام ، بعنوان “ترسيخ نظام الفصل العنصري والحفاظ عليه على الشعب الفلسطيني بأكمله).

ويضع التقرير مخططا دقيقا لجريمة الفصل العنصري في القانون الدولي ، بما في ذلك شرح واضح لكيفية ولماذا تعتبر الجماعات العرقية ، مثل الفلسطينيين (أو الروهينجا في ميانمار) ، “مجموعات عرقية” بموجب القانون ، فإن جامعة هارفارد في تقريرها المشترك مع منظمة الضمير تضع خارطة واضحة ل”النظام القانوني المزدوج الذي يرسخ التفوق اليهودي الإسرائيلي” في الضفة الغربية المحتلة.

ويبدأ التقرير الذي يعود قرابة 55 عاما ، باقتباس ما صرح به قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية للفلسطينيين عام 1967:

“[أ] كل سلطة الحكومة والتشريع والتعيين والإدارة المتعلقة بالمنطقة أو سكانها ستكون الآن حصريًا بين يدي ولن تمارس إلا من قبلي أو من قبل أي شخص معين لذلك من قبلي أو بالنيابة عني.”

ويقول التقرير “بعد خمسة وخمسين عامًا ، تم ممارسة هذه السلطة الديكتاتورية ، والتي قد تكون مفهومة في أعقاب الاحتلال الأخير لأراضي العدو ، بشكل مؤسسي لا يتزعزع. يتم نشر القوة عن طريق الأوامر العسكرية ، التي أمطرت أكثر من 1800 (قانونا وأمرا) منها على الفلسطينيين ، ولكن لم يتم نشرها على المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير الشرعية المخصصة لليهود فقط والتي انتشرت في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة”.

ويشير التقرير إلى خلط كل الأوامر العسكرية تحت بند “الجرائم الأمنية” التي “تتراوح من الإرهاب إلى مخالفات المرور” وتتم مقاضاة المرتكبين في المحاكم العسكرية ، التي يخضع عملها ظاهريًا للمحكمة الإسرائيلية العليا ، لكن في الواقع ، تمتثل المحكمة لنتائج وقرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهكذا ، على سبيل المثال ، اعتبارًا من عام 2021 ، يقول التقرير أنه من بين مئات المراجعات التي أجرتها المحكمة العليا لأوامر الاحتجاز الإداري ، أسفر تقرير واحد فقط عن إلغاء الأمر.

ووفقًا لتقرير جامعة هارفارد والضمير ، يمكن للفلسطينيين أن يجدوا أنفسهم ملاحقين لأشياء مثل:

“الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة ،” يمكن أن يكون تصنيفًا مُلحقًا على الفور بمنطقة احتجاج ، أو “عضوية ونشاط في جمعية غير قانونية” (لاحظ أن الجيش الإسرائيلي قد تولى سلطة إعلان “جمعية غير قانونية” [ مجموعات] “التي تدعو إلى” إثارة الكراهية أو الازدراء أو إثارة السخط ضد “سلطات الاحتلال الإسرائيلي).

“وبالمثل ، هناك أوامر عسكرية تُجرم التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص والتي” يمكن أن تُفسر على أنها سياسية “إذا تم إجراؤها بدون تصريح ؛ نشر مادة “لها أهمية سياسية” ؛ وعرض “الأعلام أو الرموز السياسية” دون موافقة عسكرية مسبقة. قد يتعارض التعبير السلمي عن معارضة الاحتلال مع الأوامر العسكرية التي تُجرم أي شخص “يحاول ، شفهيًا أو غير ذلك ، التأثير على الرأي العام في المنطقة [الضفة الغربية] بطريقة قد تضر بالسلم العام أو النظام العام” ؛ “تنشر كلمات المديح أو التعاطف أو الدعم لمنظمة معادية أو أفعالها أو أهدافها” ؛ أو يرتكب “فعلًا أو تقصيرًا يؤدي إلى إلحاق الأذى أو الضرر أو الإخلال بأمن المنطقة أو بأمن قوات الدفاع الإسرائيلية”.

إذا فشلت شبكة الأوامر هذه في تغطية بعض “الفعل أو الإغفال” – أو الكلام أو الصمت – الذي يكره القادة الإسرائيليون ، يتم تعديل الشروط بسهولة أو إصدار أمر جديد. أي فلسطيني يريد أن يجادل بشأن جريمته المزعومة يتم إسكاته بسهولة – وإغلاقه – باستخدام الاعتقال الإداري ، وهي عملية حبس مبسطة ذكرت الدراسة أنها: “لا تخضع لأمر اعتقال ولا يلزم الكشف عن التهم للمعتقل. أمر عسكري لا. 1651 كذلك يمنح الجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة لحجب حق المعتقل في الاتصال بمحام وتقديمه أمام قاض في الوقت المناسب. في سياق الإجراءات الإدارية لتأكيد أمر الاعتقال الإداري ، قد تعتمد المحاكم العسكرية حصريًا على “أدلة سرية” غير متوفرة للمحتجز. إذا تم تأكيد أمر الاعتقال ، فإن الأمر ينص على أنه يجوز للقائد العسكري تمديد أمر الاعتقال كل ستة أشهر ، دون أي قيود زمنية كاملة “.

ويشير التقرير إلى أنه يتم حبس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين بهذه الطريقة كل عام. وتقول الدراسة ، استناداً إلى تاريخ مؤسسة الضمير الطويل في الدفاع عن السجناء ضد الإساءات ، خلال فترة سجنهم ، أنهم قد يواجهون “ممارسات سائدة من التعذيب وسوء المعاملة ، بما في ذلك الضرب والاعتداء الجسدي والتعذيب الموضعي”.

فيما يتعلق بالتعذيب ، تعتبر قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية نبيلة بشكل خاص وغير فعالة تمامًا في الممارسة. أعلن القضاة أن “تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمر غير قانوني ، مؤكدين على الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القانون الدولي” ، بحسب دراسة هارفارد والضمير. لكن المحكمة أيضًا “اعترفت بسيناريوهات” القنبلة الموقوتة “حيث يمكن أن تكون” الضرورة “دفاعًا جنائيًا محتملاً لاستخدام” أساليب الاستجواب الجسدي “. وقد أصر القضاة على أن” دفاع الضرورة “يجب أن ينطبق فقط إذا كانت معاملة الشخص لم يكن من الخطورة بحيث يشكل تعذيبًا – وهو قرار يعتمد على “الظروف الملموسة” في كل حالة. وبالتالي ، فإن المحققين العسكريين لديهم الافتتاحية التي يحتاجون إليها دائمًا لتبرير “استجوابات الضرورة”.

وأظهرت الدراسة أن الفلسطينيين “محرومون من حق المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة”. كتب المؤلفان: “المدعون العامون والضباط الإداريون ، والأهم من ذلك ، القضاة في المحاكم العسكرية هم ضباط عسكريون إسرائيليون” ، مشيرين إلى أن حياد القضاة “مقوض بشكل أساسي” لأنهم يخضعون لـ “نظام التأديب و الترقية داخل الجيش”.

بالنظر إلى القمع الخانق الذي يفرضه هذا النظام على فلسطينيي الضفة الغربية ، يمكن للمرء أن يفهم لماذا يقال أحيانًا أن نصيبهم أسوأ من نواحٍ معينة من مصير الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة. علاوة على ذلك ، يشير التقرير إلى “اشتداد قمع حرية تكوين الجمعيات والتجمع الفلسطيني في السنوات الأخيرة ، وتم توسيع نطاق تجريم الجمعيات” غير القانونية “مؤخرًا ليشمل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة” ، بما في ذلك مؤسسة الحق والضمير نفسها.

يشار إلى أنه على الرغم من طرحها الهادئ ، إلا أن الجودة العالية للدراسة وارتباطها بجامعة هارفارد تعني على الأرجح أنها ستلعب دورًا مهمًا في تأسيس نظام الفصل العنصري في إسرائيل. أخبرني مايكل لينك ، المقرر الخاص للأمم المتحدة ، أن الدراسة “مدروسة جيدًا ومبررة بشكل استثنائي” وأنه “اعتمد عليها في [تقريره] الصادر عن الأمم المتحدة لأنها كانت مقنعة وصارمة.” في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس ، أشار لينك إلى “السمات القاسية لحكم” الفصل “الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لم تُمارس في جنوب إفريقيا”. كتب بشكل لا يُنسى: “بعيون المجتمع الدولي مفتوحة على مصراعيها ، فرضت إسرائيل على فلسطين واقع الفصل العنصري في عالم ما بعد الفصل العنصري”.