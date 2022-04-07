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كهرباء القدس تعلن قطع التيار عن هذه المناطق

الخميس 07 أبريل 2022 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء القدس تعلن قطع التيار عن هذه المناطق



القدس المحتلة / سما /

اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق 10/4/2022 عن بعض المناطق من محافظة بيت لحم.

وبحسب بيان الشركة، سيتم قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من دار صلاح وتشمل الشارع الرئيسي من قبر حلوة وحتى المفترق قرب بئر المياه ومنطقة حجيلة.

كما سيشمل القطع أجزاء من بيت ساحور وتشمل جبل هراسا، الملعب البلدي، إسكان الشباب، إسكان نزال والمناطق المحيطة بها.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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