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الجهاد الإسلامي تدعو لجمعة إسناد جنين ومقاومتها غداً في كافة مناطق قطاع غزة

الخميس 07 أبريل 2022 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تدعو لجمعة إسناد جنين ومقاومتها غداً في كافة مناطق قطاع غزة



غزة / سما /

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، للمشاركة في جمعة إسناد جنين ومقاومتها الباسلة، وذلك غدا الجمعة 8/4 /2022.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، إن الحركة ستنظم سلسلة من التظاهرات الحاشدة عقب صلاة غدا الجمعة أمام عدد من المساجد الرئيسية في كافة محافظات قطاع غزة.

وتأتي هذه التظاهرات التي ستعم قطاع غزة، في ذكرى معركة جنين التي شكلت محطة فارقة في تاريخ الصراع.

وأكد القيادي الحرازين على واجب إسناد المقاومة التي تقدم التضحيات دفاعاً عن فلسطين وأرضها، مضيفاً أن تلاحم الشعب الفلسطيني والتفافه حول المقاومة هما الضمان لتعرية العدو وإثبات فشل أهدافه العدوانية.

وشدد القيادي الحرازين على أن المقاومة حق مشروع لشعبنا، وأنها كذلك نهج ثابت طالما بقي الاحتلال جاثماً على أرضنا ويمارس إرهابه بحق شعبنا ومقدساتنا.

ودعا إلى أوسع مشاركة في فعاليات جمعة إسناد جنين ومقاومتها الباسلة، ورفع صور الشهداء اعتزازاً بهم وإصراراً على المضي في ذات الطريق الذي سلكوه.

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