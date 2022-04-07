الراصد الجوي : كتلة هوائية باردة قادمة لفلسطين

غزة / سما /

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الخميس، بأن الأجواء في جميع الأراضي الفلسطينية هذه الليلة سيطرأ عليها ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون مائلة للدفء نسبيًا، مشيرًا إلى ان درجات الحرارة تتراوح ما بين بداية إلى منتصف العشرينيات سواء في المناطق الجبلية أو الساحلية.

وقال الراصد العلامي في تصريحات له "إنه في الساعات الأولى لنهار يوم غدٍ الجمعة ستستمر الأجواء الدافئة بدرجات حرارة عشرينية، لكنها وبشكل متسارع خلال ساعات العصر سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة نتيجة لقدوم كتلة هوائية اكثر اعتدالاً".

وأضاف أن هذه الكتلة الهوائية المعتدلة ستستمر من ليلة الجمعة السبت حتى منتصف الأسبوع المقبل، وسط انخفاض في درجات الحرارة مع أجواء ربيعية إذ تتراوح ما بين بداية ومنتصف العشرينيات في ساعات الظهيرة.

ولفت العلامي، إلى أن الأجواء بعد منتصف الأسبوع المقبل حتى الجمعة ستكون باردة بحيث تكون درجات الحرارة ما بين 8 إلى 10 في المناطق الجبلية، و12 إلى 15 في المناطق المنخفضة أي السواحل.

الجدير بالذكر، أن الأجواء في جميع المناطق الفلسطينية شهدت، اليوم، انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية. فيما تغطت السماء كميات كبيرة من السحب على العالية والمتوسطة نهاراً مع جو صيفي عموماً.